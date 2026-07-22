VNL feminina: Brasil vence o Japão de virada e avança para enfrentar a Itália na semifinal da Liga das Nações

Ponteira Júlia Bergmann, com 24 pontos, foi um dos destaques do Brasil. FIVB / Divulgação

Foi com uma dose de sofrimento, mas a seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 1 (parciais de 24/26, 25/22, 25/16 e 25/20) e avançou à semifinal em busca do título inédito na Liga das Nações (VNL). Ana Cristina, com 30 pontos, foi a maior pontuadora da partida.

A adversária será a poderosa Itália, atual bicampeã do torneio e ouro nos Jogos Olímpico de Paris, sábado (25), em horário a ser definido. O jogo será novamente em Macau, na China.

Ana Cristina foi a maior pontuadora do jogo, com 30 pontos. FIVB / Divulgação

O jogo

1° set

Sem Gabi, que será desfalque durante a fase final da VNL por causa de um desconforto na região lombar, a seleção brasileira demorou a se encontrar no jogo. O time de José Roberto Guimarães sofreu com o volume de defesa e contra-ataque das japonesas e perdeu o primeiro set por 26 a 24.

Segundo set

A segunda parcial também foi apertada, mas desta vez o Brasil cresceu nos momentos decisivos do set com as ponteiras Júlia Bergmann e Ana Cristina e fechou em 25 a 22.

Terceiro set

Foi no terceiro set que o Brasil se encontrou. A oposta Rosamaria liderou a seleção com oito pontos para fechar a parcial em 25 a 16.

Lorena (4) e Ana Cristina (14) pararam o ataque de Wada. FIVB / Divulgação

Quarto set

A parcial estava equilibrada até o 15 a 13, quando a seleção travou a rotação com a levantadora Roberta na posição 3 e levou cinco pontos seguidos. Foi quando Zé Roberto inverteu o 5x1.

A levantadora reserva Macris encontrou boa sequência com Ana Cristina pela pipe, e o Brasil empatou o jogo. Roberta voltou na 1, fez ace e liderou o time para fechar a parcial: 25 a 20.

Lorena (4) e Ana Cristina (14) pararam o ataque de Wada. FIVB / Divulgação

Busca pelo título inédito

A seleção feminina não conquista nenhum título intercontinental desde 2017, quando foi campeã do Grand Prix. Apesar disso, o Brasil soma dois pódios olímpicos — prata em 2021 e bronze em 2024 —, dois pódios em Campeonatos Mundiais — vice em 2022 e bronze em 2025 — e quatro medalhas em Liga das Nações, todas de prata, em 2019, 2021, 2022 e 2025.

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