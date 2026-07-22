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VNL feminina: Brasil vence o Japão de virada e avança para enfrentar a Itália na semifinal da Liga das Nações

Seleção terá pela frente as atuais bicampeãs do torneio, no sábado (25), valendo vaga na decisão

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Eduardo Castilhos

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