Esportes

Em cima da hora

Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é demitido do Nottingham Forest

Contrato previa rescisão antes do fim de junho, apesar de técnico ter evitado rebaixamento e avançado à semifinal europeia.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS