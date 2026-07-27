Vitinho machuca o joelho, passa por cirurgia e pode ter abreviado sua passagem pelo Corinthians

A bruxa anda solta para Vitinho no Corinthians. Sem jogar desde abril, o atacante se recuperava de uma contusão no quadril e, durante a transição física, sofreu uma lesão no joelho e terá de se submeter a cirurgia, agendada para quarta-feira, o que deve abreviar sua passagem pelo clube - contrato acaba em dezembro.

O problema foi diagnosticado durante as atividades de sexta-feira, quando Vitinho acusou dores no local. Ele realizou exames médicos no sábado e nesta segunda-feira, em consulta com o especialista em joelho, doutor José Cohen, foi sugerido o procedimento cirúrgico para a correção do caso.

"No treino da última sexta-feira (24), o atacante Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo. A operação será realizada na próxima quarta (29), pelo próprio Dr. Cohen, e com o acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Dr. Ricardo Galotti", informou o Corinthians nesta segunda-feira.

Impossibilitado de contratar reforços por causa do tranfer ban, Vitinho podia ser uma boa opção ofensiva para o técnico Fernando Diniz, que sempre vem pedindo um atacante driblador. A chegada de Wesley seria uma opção, mas o clube não tem condições de contratá-lo agora por causa da falta de recursos e o impedimento da Fifa.