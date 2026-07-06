Vinícius Jr se defende por não ter cobrado pênalti contra Noruega

O atacante da Seleção Brasileira Vinícius Jr. se defendeu das críticas por não ter cobrado o pênalti marcado a favor do Brasil no primeiro tempo da partida das oitavas de final contra a Noruega, neste domingo (5) em que o Brasil perdeu por 2 a 1 e foi eliminado da Copa do Mundo de 2026.

O meio-campista Bruno Guimarães foi o responsável pela cobrança, que acabou sendo defendida pelo goleiro Orjan Nyland quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

O astro do Real Madrid, artilheiro da seleção canarinho no torneio, com quatro gols, e o técnico Carlo Ancelotti, têm sido alvo de intensos questionamentos pela decisão de escalar Guimarães para a cobrança.

"O treinador decide antes quem vai bater. Ele escolheu o Bruno. Eu nunca fui vaidoso. Nunca nunca quis a artilharia da competição e por isso que o Bruno bateu. Ele batia melhor do que eu, e por isso o 'Mister' escolheu ele. Foi isso. Nunca fugi da responsabilidade", declarou Vini após a partida.

Muita gente vai falar que eu não quis. Eu nunca fugi. Bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe. Temos que nos preparar melhor para a próxima Copa e os próximos jogos", acrescentou.

Erling Haaland marcou dois gols e eliminou a seleção pentacampeã mundial, que teve seu pior desempenho em Copas do Mundo desde a edição de 1990, na Itália, quando também foi eliminada na mesma fase ao perder para a Argentina de Diego Maradona e Claudio Caniggia por 1 a 0.

"É um dia muito triste para nós. Ser eliminado de uma Copa do Mundo é sempre um baque muito grande. Ainda não analisamos bem o jogo por conta de tudo que oferece um jogo, oferece a classificação da Copa do Mundo, mas agora toca seguir, não tem muito o que fazer, apenas pedir desculpa à nossa torcida que mais uma vez acreditou na gente", disse o atacante de 25 anos.

"Infelizmente o futebol é assim, nem sempre a gente vai vencer. Sei que a gente está há tanto tempo sem vencer. O povo quer alegria de volta, mas não foi dessa vez", lamentou ele, se referindo ao fato de a Seleção Brasileira não conquistar um título mundial desde 2002.