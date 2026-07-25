Vini Jr. negocia renovação com o Real Madrid e entra na mira do Arsenal, segundo jornal

Pelo Real Madrid, Vini Jr é bicampeão da Liga dos Campeões. MAURO PIMENTEL / AFP

Ainda em negociação para renovar seu contrato com o Real Madrid, o brasileiro Vini Jr. é monitorado pelo Arsenal, segundo informações publicadas inicialmente pelo The Athletic e repercutidas pelo jornal espanhol AS. O atual vínculo do camisa 7 com o clube espanhol vai até junho de 2027.

Os ingleses ainda não fizeram uma proposta oficial e, a princípio, só avançariam caso o atacante não renovasse com o Real Madrid. No entanto, nos bastidores, já estariam se organizando para a operação, caso recebam um sinal verde. A última atualização do compromisso aconteceu em outubro de 2023 e estabeleceu uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,8 bilhões).

Pelo Real Madrid, Vini é bicampeão da Liga dos Campeões, tendo marcado gols nas duas finais: na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, em 2022, e no triunfo por 2 a 0 diante do Borussia Dortmund, em 2024.

Na temporada 2025/26, Vini Jr. disputou 69 partidas, marcou 28 gols e distribuiu 14 assistências. Pelo Real Madrid, foram 56 jogos, com 22 gols e 10 assistências.

O clube merengue teve uma temporada abaixo das expectativas, encerrando o ano sem títulos e com eliminações precoces nas competições de mata-mata. Para tentar reverter o cenário, anunciou o retorno do técnico português José Mourinho e reforçou o elenco com o lateral-esquerdo Marc Cucurella, campeão mundial com a Espanha, o zagueiro francês Ibrahima Konaté, o lateral-direito holandês Denzel Dumfries e o meio-campista português Bernardo Silva.

Seleção Brasileira

Pela Seleção Brasileira, Vini Jr. foi o principal destaque da equipe na Copa do Mundo. Apesar da eliminação para a Noruega nas oitavas de final, por 2 a 1, o atacante marcou quatro gols e deu uma assistência em cinco partidas.