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Victoria Barros e Naná Silva são vice-campeãs juvenis de duplas em Wimbledon

Brasileiras foram derrotadas pelas campeãs de Roland Garros em final disputada por quase duas horas.

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André Silva

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