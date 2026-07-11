Victoria Barros e Naná Silva são vice-campeãs juvenis de duplas em Wimbledon

— Foi uma semana muito boa, mesmo que o resultado da final não tenha sido o que a gente queria. Demos tudo de nós dentro de quadra, tanto física quanto mentalmente, e foi um jogo muito duro. Agora é levar as coisas boas daqui, porque jogamos bem durante toda a semana, e também identificar os pontos que ainda podemos melhorar. Eu e a Victória (Barros) nos entrosamos muito bem, nos conhecemos melhor dentro de quadra e isso fez toda a diferença. Claro que queríamos sair com o título, mas disputar uma final de Grand Slam já é muito especial. Estou feliz por tudo o que vivemos aqui e por esse vice-campeonato. Quero agradecer à Victória pela parceria, espero que venham muitas outras, e também à torcida brasileira que esteve presente e a todos que torceram por nós — disse Naná, após a premiação.