Victoria Barros e Naná Silva são vice-campeãs juvenis de duplas em Wimbledon

As brasileiras Victoria Barros e Naná Silva ficaram com o vice-campeonato de duplas do torneio juvenil de Wimbledon.
Neste sábado (11), as cabeças de chave número 1 foram superadas pelas tchecas Jana Kovačková e Kateřina Zajíčková, campeãs em Roland Garros, que marcaram 2 a 1, com parciais de 7/6 (9-7), 6/7 (5-7) e 10-6, após uma hora e 53 minutos de partida.
— Foi uma semana muito boa, mesmo que o resultado da final não tenha sido o que a gente queria. Demos tudo de nós dentro de quadra, tanto física quanto mentalmente, e foi um jogo muito duro. Agora é levar as coisas boas daqui, porque jogamos bem durante toda a semana, e também identificar os pontos que ainda podemos melhorar. Eu e a Victória (Barros) nos entrosamos muito bem, nos conhecemos melhor dentro de quadra e isso fez toda a diferença. Claro que queríamos sair com o título, mas disputar uma final de Grand Slam já é muito especial. Estou feliz por tudo o que vivemos aqui e por esse vice-campeonato. Quero agradecer à Victória pela parceria, espero que venham muitas outras, e também à torcida brasileira que esteve presente e a todos que torceram por nós — disse Naná, após a premiação.
As duas jogadoras, que estão no top 10 do ranking mundial da categoria, buscam se tornar as primeiras juvenis do País a se sagrarem campeãs de um Grand Slam da categoria.