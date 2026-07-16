Victoria Barros e Naná Silva ganham convites para a chave principal do SP Open

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Victória Barros (E) e Naná Silva (D) formaram dupla no SP Open de 2025. Fotojump / Divulgação

Promessas do tênis feminino brasileiro, Victoria Barros e Nauhany 'Naná' Silva, ambas de 16 anos, foram convidadas para participar da chave principal de simples do SP Open. O torneio será realizado entre os dias 12 e 20 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

No último fim de semana, Naná e Victoria foram vice-campeãs juvenis de duplas de Wimbledon. No SP Open, elas se juntarão à espanhola Paula Badosa, à canadense Leylah Fernandez, e às brasileiras Bia Haddad Maia e Luisa Stefani, que também estarão no torneio.

Número 4 juvenil

Victória faz excelente temporada. Luiz Candido / Divulgação/CBT

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Victoria Barros é um dos grandes destaques da nova geração. Ela ocupa atualmente a quarta posição no ranking juvenil. A brasileira estreou no circuito juvenil aos 13 anos de idade, em 2023, quando conquistou quatro títulos em ITFs, incluindo um de nível J100.

Em 2025, Victoria foi campeã no J300 de Bamberg. Neste ano de 2026, ganhou o maior título em torneios juvenis, no J500 de Offenbach, nível abaixo apenas dos Grand Slams.

Victoria Barros já defendeu o Brasil no time profissional da Billie Jean King Cup com apenas 16 anos. A tenista garantiu pontos importantes para o país no último confronto, em abril. Na primeira edição do SP Open, Victoria recebeu convite da organização para disputar o primeiro WTA 250 da carreira.

— Muito feliz em receber o convite do SP Open. Vai ser uma experiência incrível e sei que vou me divertir muito. Espero dar o meu melhor e fazer muita gente curtir bastante o torneio. Vão ter tantas jogadoras que eu admiro e me inspiram muito, como é o caso da Paula Badosa. Ela sempre me disse que queria voltar ao Brasil, então espero que eu possa mostrar muita coisa do país para ela e que ela se divirta muito— disse Victoria Barros.

Número 9 juvenil

Naná é uma das mais jovens a pontuar no ranking da WTA. Fotojump / Divulgação

Nauhany Silva, ou Naná, como é conhecida, conquistou o J30 da Guatemala, um torneio sub-18, quando tinha apenas 13 anos. Ela soma sete títulos no juvenil, sendo três troféus em 2026. Naná ocupa a 9ª colocação no ranking juvenil.

No SP Open do ano passado, Naná Silva conquistou sua primeira vitória de nível WTA em casa, nas quadras do Parque Villa-Lobos, ao superar Carol Meligeni por dois sets a um. O resultado marcou Naná como a primeira tenista nascida em 2010 a vencer um jogo de nível WTA, fazendo história no circuito.

— Queria agradecer o convite do SP Open, estou muito feliz em poder jogar mais uma vez o WTA. Ano passado foi uma experiência muito boa estar no Parque Villa-Lobos, que foi onde eu comecei a jogar tênis com o meu pai. Relembrar isso mais uma vez vai ser muito especial para mim, espero ver todos lá— disse Naná.

— Há pouco menos de um ano pudermos ver no SP Open o potencial da nova geração do tênis brasileiro feminino liderado pela Naná e Victoria. O vice de duplas em Wimbledon somado aos bons resultados no circuito Juniors as credenciam para mais essa oportunidade única de jogar um torneio WTA em casa. Esperamos que as duas aproveitem ao máximo esse momento e que o SP Open sirva de trampolim nessa transição para o circuito profissional— discursou Luiz Carvalho, co-diretor do torneio.