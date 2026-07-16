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Victoria Barros e Naná Silva ganham convites para a chave principal do SP Open

Vvice-campeãs juvenis de duplas em Wimbledon estão no top 10 do rankng da categoria

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Estadão Conteúdo

Felipe Alencar

Zero Hora

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