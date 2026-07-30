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No Rio de Janeiro

Vasco marca no fim, elimina o Independiente Medellín-COL e vai às oitavas da Sul-Americana

Thiago Mendesfez o gol da classificação aos 39 do segundo tempo

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Estadão Conteúdo

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