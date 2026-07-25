Vasco confirma casa de aposta como nova patrocinadora máster

O Vasco oficializou a SportingBet como nova patrocinadora máster da equipe na manhã deste sábado (25). A casa de aposta fechou acordo até o final de 2027 com cláusula para extensão por mais um ano. O clube não divulgou valores e a parceria também se estende para o futebol feminino.

Após o acerto, o presidente Pedrinho destacou a chegada da nova patrocinadora. "Vai muito além de uma marca estampada no uniforme. O objetivo é colher grandes frutos e fortalecer o Vasco no futebol masculino, no feminino e também na infraestrutura".

A estreia da SportingBet vai ocorrer na noite deste sábado, no duelo contra o Mirassol, às 20h30, em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No acordo, o Vasco receberá um valor fixo por temporada e também receberá valores com a criação de contas por parte dos torcedores, além dos bônus dependendo do desempenho na temporada.

O clube estava sem patrocinador máster desde dezembro do ano passado, quando terminou o contrato com a Betfair. A antiga parceria teve um ano e meio de duração e tinha a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada, o que não acabou concretizada pela casa de apostas.