"Vai cuidar da sua vida": Neymar rebate críticas por torneio de pôquer

Neymar disputou torneio de pôker durante folga do Santos. DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Neymar voltou a se envolver em uma polêmica nesta quinta. O atacante do Santos respondeu às críticas por ter participado de um torneio de pôquer na terça, enquanto seus companheiros enfrentavam o Universidad Central de Venezuela (UCV), pela Copa Sul-Americana, em Valencia (VEN).

O camisa 10 sequer viajou para a partida dos playoffs da competição continental, que terminou com a vitória do Santos por 4 a 1, no Estádio Polideportivo Misael Delgado. Enquanto a bola rolava, o jogador disputava o BSOP Winter 2026, em São Paulo, onde também esteve na quarta-feira, durante seu dia de folga.

Nas redes sociais, o capitão santista rebateu as críticas e afirmou que havia cumprido sua programação de treinamentos na terça-feira, antes de aproveitar o período de descanso.

— Estava aqui me preparando para o segundo treino (desta quinta-feira) e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga — disse.

Na sequência, voltou a reclamar dos comentários recebidos.

— Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida — completou.

Quando Neymar volta a jogar?

Neymar treinou normalmente com os companheiros nesta quinta-feira e deve ser uma das novidades entre os relacionados para o duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, diante da lanterna Chapecoense. A partida será disputada no sábado, às 18h30min (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, só um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco da Gama.

Com contrato até o fim do ano, o capitão soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos na temporada. A comissão técnica ainda trabalha para definir programação de minutagem para o camisa 10, que não entra em campo desde o dia 5 de julho, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o atacante atuou 23 minutos e marcou o gol de honra.

Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar ganhou alguns dias de descanso nos Estados Unidos. A reapresentação à Baixada Santista aconteceu no último dia 17 e, desde então, o Menino da Vila cumpre um cronograma físico individual para recuperar o melhor ritmo.

Pelo Santos, a última partida foi há 67 dias, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, na Neo Química Arena. Ele deixou o campo após ser substituído em uma decisão motivada por um erro de arbitragem.