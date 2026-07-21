Universidad Central e Santos jogam nesta terça (21), no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A partida ocorre às 21h30min, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.
Onde assistir à Universidad Central x Santos ao vivo
ESPN, Disney+ e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Sul-Americana
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