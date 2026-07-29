'Uma lenda' e 'apenas três títulos': adeus de Neymar à seleção divide jornais europeus

Neymar atuou por 45 minutos na vitória de 4 a 2 do Santos sobre a UCV, da Venezuela, na última terça-feira, 28, pela Copa Sul-Americana, e foi o suficiente para chamar atenção da imprensa mundial. Isso porque ele praticamente anunciou que pendurou as chuteiras na seleção brasileira. A declaração surpreendeu a mídia europeia, que falou no "adeus de uma lenda".

Se ele, de fato, não disputar mais nenhuma partida com a camisa amarela, a última vez em que entrou em campo terá sido no duelo com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em que marcou de pênalti e provocou o goleiro Nyland. Com o clube paulista, tem contrato ao menos até o fim da temporada.

"Meu momento na seleção brasileira já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas agora eu não quero mais", disse Neymar em conversa com jornalistas após o jogo entre Santos e UCV.

O Marca, da Espanha, publicou o vídeo da declaração com o seguinte título: "Adeus a uma lenda para o Brasil", junto a uma montagem com lances do craque pela seleção brasileira. O jornal, porém, ressaltou que seu pai compartilhou o vídeo gerado por IA que o motivava a jogar a Copa de 2030.

"Neymar reagiu ao vídeo com emojis emocionados, gerando um debate sobre se seus planos da aposentadoria continuavam valendo", escreveu o veículo, que fez ainda um 'apanhado' dos Mundiais do atacante com o Brasil. "Seu melhor resultado foi chegar às semifinais na Copa de 2014, torneio em que, afastado por lesão, viu a Alemanha humilhar o Brasil por 7 a 1".

O site A Bola, de Portugal, seguiu por outra linha e exaltou os números do jogador com a camisa da seleção. "Um registro impressionante de 80 gols e 58 assistências em 130 jogos. Ao longo de sua carreira internacional, conquistou a Copa das Confederações em 2013 com a equipe principal e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016", listou.

"Com a participação no Mundial de 2026, no qual enfrentou Escócia e Noruega, Neymar alcançou a marca de nove gols em Copas, entrando para o top 3 dos melhores marcadores da história do Brasil na competição. Além disso, igualou Pelé, Gilmar e Leão com 14 jogos disputados em fases finais", continuou o veículo.

O AS, da Espanha, trouxe o mesmo ponto, mas chamou de "apenas" três títulos, relembrando também o Sul-Americano Sub-20 de 2011. "Em termos de troféus, Neymar deixaria a seleção tendo conquistado apenas três títulos", publicou.