'Uma final de Copa está ao alcance de poucos', comemora técnico da Espanha

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, comemorou a classificação da equipe para a final da Copa do Mundo, algo "ao alcance de poucos", após a vitória sobre a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), em Arlington, no Texas.

"Há muita tensão acumulada agora. É uma grande responsabilidade. É um luxo, só para poucos escolhidos, uma final de Copa está ao alcance de poucos. Precisamos assimilar tudo isso. Quando começamos este projeto, há três ou quatro anos, tínhamos essa visão e permanecemos fiéis a ela", declarou De La Fuente após a partida.

"Agora é difícil descrever. Isso deve ser algo parecido com a felicidade. É um orgulho dirigir um grupo de jogadores como este! Ainda queremos seguir em frente, falta mais um passo", acrescentou o treinador.

De la Fuente destacou que a vitória foi uma recompensa pelo comprometimento coletivo dos jogadores.

"A França é uma equipe dificílima. Hoje enfrentamos um dos melhores elencos, um grupo estupendo de jogadores. Mas, como equipe, somos os melhores do mundo. 'Como equipe', destaco, porque isso é algo diferente. Essa qualidade nos dá uma vantagem e esses jogadores mostraram que são um verdadeiro time", elogiou.

Perguntado sobre as comemorações na Espanha após a vitória sobre os franceses, De La Fuente se mostrou especialmente emocionado.

"É muito bonito sentir um vínculo como esse, sentir que você está fazendo as pessoas felizes. É motivo de orgulho ser espanhol, e no domingo temos mais uma chance de mostrar isso", disse o treinador sobre a expectativa para a final da Copa do Mundo.