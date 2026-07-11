UFC 329 hoje: horário, onde assistir e card completo de Conor McGregor x Max Holloway

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Conor McGregor (E) e Max Holloway (D), em imagem de divulgação do UFC. UFC / Divulgação

O UFC 329 acontece neste sábado (11), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a volta de Conor McGregor ao octógono. O irlandês, ex-campeão dos penas e dos leves, enfrenta o norte-americano Max Holloway na luta principal, em duelo válido pela categoria dos meio-médios (até 77kg).

O card preliminar começa às 18h (horário de Brasília), e o card principal está previsto para as 22h.

É a primeira luta de McGregor desde julho de 2021, quando fraturou a perna na derrota para Dustin Poirier no UFC 264. Aos 37 anos, o irlandês tenta reencontrar o caminho das vitórias diante de um dos adversários mais duros da atualidade.

McGregor x Holloway: revanche 13 anos depois

McGregor e Holloway se enfrentaram pela primeira vez em agosto de 2013, no início da trajetória de ambos no UFC, quando o irlandês venceu por decisão unânime, ainda no peso-pena. Desde então, os dois construíram carreiras vitoriosas: McGregor tornou-se o primeiro campeão simultâneo de duas categorias na história da organização, e Holloway conquistou o cinturão dos penas e o título simbólico de "BMF".

A revanche marca também a estreia de Holloway, dono de um cartel de 27 vitórias e nove derrotas, na divisão dos meio-médios. McGregor, com 22 vitórias e seis derrotas, chega como azarão nas casas de apostas — situação rara na carreira do irlandês.

O evento integra a programação da International Fight Week, semana anual de celebração do UFC em Las Vegas, e, segundo o presidente da organização, Dana White, quebrou o recorde de bilheteria da história da empresa.

Que horas começa o UFC 329 hoje?

Card preliminar: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Card principal: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília) Onde assistir: Paramount+ (exige assinatura)

A luta entre McGregor e Holloway encerra o evento e não tem horário exato para começar, pois depende da duração dos combates anteriores. A estimativa é de que os lutadores entrem no octógono após a meia-noite, já na madrugada de domingo (12).

Onde assistir ao UFC 329

Nos Estados Unidos, o UFC 329 tem transmissão do Paramount+, streaming que detém os direitos dos eventos da organização no país.

Brasileiros no card do UFC 329

Três brasileiros entram em ação nas lutas preliminares:

Cesar Almeida enfrenta Damian Pinas, de Aruba, no peso-médio

Ryan Gandra encara o americano Zachary Reese, no peso-médio

Alessandro Costa duela com o americano Cody Durden, no peso-mosca.

Card completo do UFC 329

Card principal (22h)

Peso meio-médio: Conor McGregor (Irlanda) x Max Holloway (Estados Unidos)

Conor McGregor (Irlanda) x Max Holloway (Estados Unidos) Peso-leve: Benoit Saint Denis (França) x Paddy Pimblett (Inglaterra)

Benoit Saint Denis (França) x Paddy Pimblett (Inglaterra) Peso-galo: Cory Sandhagen (Estados Unidos) x Mario Bautista (Estados Unidos)

Cory Sandhagen (Estados Unidos) x Mario Bautista (Estados Unidos) Peso-mosca: Brandon Royval (Estados Unidos) x Lone'er Kavanagh (Inglaterra)

Brandon Royval (Estados Unidos) x Lone'er Kavanagh (Inglaterra) Peso-leve: King Green (Estados Unidos) x Terrance McKinney (Estados Unidos)

Card preliminar (18h)

Peso meio-pesado: Nikita Krylov (Rússia) x Robert Whittaker (Austrália)

Nikita Krylov (Rússia) x Robert Whittaker (Austrália) Peso-pesado: Gable Steveson (Estados Unidos) x Elisha Ellison (Estados Unidos)

Gable Steveson (Estados Unidos) x Elisha Ellison (Estados Unidos) Peso-galo: Cody Garbrandt (Estados Unidos) x Adrian Yanez (Estados Unidos)

Cody Garbrandt (Estados Unidos) x Adrian Yanez (Estados Unidos) Peso-pena: Luke Riley (Inglaterra) x Kai Kamaka (Estados Unidos)

Luke Riley (Inglaterra) x Kai Kamaka (Estados Unidos) Peso-mosca feminino: Tracy Cortez (Estados Unidos) x Wang Cong (China)

Tracy Cortez (Estados Unidos) x Wang Cong (China) Peso-médio: Damian Pinas (Aruba) x Cesar Almeida (Brasil)

Damian Pinas (Aruba) x Cesar Almeida (Brasil) Peso-galo: Farid Basharat x John Garza (Estados Unidos)

Farid Basharat x John Garza (Estados Unidos) Peso-médio: Ryan Gandra (Brasil) x Zachary Reese (Estados Unidos)

Ryan Gandra (Brasil) x Zachary Reese (Estados Unidos) Peso-mosca: Alessandro Costa (Brasil) x Cody Durden (Estados Unidos)

As principais lutas do card

Além da luta principal, o UFC 329 reúne combates de peso na parte de cima do card. No peso-leve, o francês Benoit Saint Denis, quinto colocado no ranking, enfrenta o inglês Paddy Pimblett, sexto, que vem de derrota por decisão para o campeão Justin Gaethje em janeiro.

No peso-galo, Cory Sandhagen, quarto do ranking, retorna ao octógono pela primeira vez desde a disputa de cinturão contra Merab Dvalishvili, em duelo contra Mario Bautista, sétimo colocado.