UFC 329 hoje: horário, onde assistir e card completo de Conor McGregor x Max Holloway

O UFC 329 acontece neste sábado (11), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a volta de Conor McGregor ao octógono. O irlandês, ex-campeão dos penas e dos leves, enfrenta o norte-americano Max Holloway na luta principal, em duelo válido pela categoria dos meio-médios (até 77kg).
O card preliminar começa às 18h (horário de Brasília), e o card principal está previsto para as 22h.
É a primeira luta de McGregor desde julho de 2021, quando fraturou a perna na derrota para Dustin Poirier no UFC 264. Aos 37 anos, o irlandês tenta reencontrar o caminho das vitórias diante de um dos adversários mais duros da atualidade.
McGregor x Holloway: revanche 13 anos depois
McGregor e Holloway se enfrentaram pela primeira vez em agosto de 2013, no início da trajetória de ambos no UFC, quando o irlandês venceu por decisão unânime, ainda no peso-pena. Desde então, os dois construíram carreiras vitoriosas: McGregor tornou-se o primeiro campeão simultâneo de duas categorias na história da organização, e Holloway conquistou o cinturão dos penas e o título simbólico de "BMF".
A revanche marca também a estreia de Holloway, dono de um cartel de 27 vitórias e nove derrotas, na divisão dos meio-médios. McGregor, com 22 vitórias e seis derrotas, chega como azarão nas casas de apostas — situação rara na carreira do irlandês.
O evento integra a programação da International Fight Week, semana anual de celebração do UFC em Las Vegas, e, segundo o presidente da organização, Dana White, quebrou o recorde de bilheteria da história da empresa.
Que horas começa o UFC 329 hoje?
- Card preliminar: 18h (horário de Brasília)
- Card principal: 22h (horário de Brasília)
- Onde assistir: Paramount+ (exige assinatura)
A luta entre McGregor e Holloway encerra o evento e não tem horário exato para começar, pois depende da duração dos combates anteriores. A estimativa é de que os lutadores entrem no octógono após a meia-noite, já na madrugada de domingo (12).
Onde assistir ao UFC 329
Nos Estados Unidos, o UFC 329 tem transmissão do Paramount+, streaming que detém os direitos dos eventos da organização no país.
Brasileiros no card do UFC 329
Três brasileiros entram em ação nas lutas preliminares:
- Cesar Almeida enfrenta Damian Pinas, de Aruba, no peso-médio
- Ryan Gandra encara o americano Zachary Reese, no peso-médio
- Alessandro Costa duela com o americano Cody Durden, no peso-mosca.
Card completo do UFC 329
Card principal (22h)
- Peso meio-médio: Conor McGregor (Irlanda) x Max Holloway (Estados Unidos)
- Peso-leve: Benoit Saint Denis (França) x Paddy Pimblett (Inglaterra)
- Peso-galo: Cory Sandhagen (Estados Unidos) x Mario Bautista (Estados Unidos)
- Peso-mosca: Brandon Royval (Estados Unidos) x Lone'er Kavanagh (Inglaterra)
- Peso-leve: King Green (Estados Unidos) x Terrance McKinney (Estados Unidos)
Card preliminar (18h)
- Peso meio-pesado: Nikita Krylov (Rússia) x Robert Whittaker (Austrália)
- Peso-pesado: Gable Steveson (Estados Unidos) x Elisha Ellison (Estados Unidos)
- Peso-galo: Cody Garbrandt (Estados Unidos) x Adrian Yanez (Estados Unidos)
- Peso-pena: Luke Riley (Inglaterra) x Kai Kamaka (Estados Unidos)
- Peso-mosca feminino: Tracy Cortez (Estados Unidos) x Wang Cong (China)
- Peso-médio: Damian Pinas (Aruba) x Cesar Almeida (Brasil)
- Peso-galo: Farid Basharat x John Garza (Estados Unidos)
- Peso-médio: Ryan Gandra (Brasil) x Zachary Reese (Estados Unidos)
- Peso-mosca: Alessandro Costa (Brasil) x Cody Durden (Estados Unidos)
As principais lutas do card
Além da luta principal, o UFC 329 reúne combates de peso na parte de cima do card. No peso-leve, o francês Benoit Saint Denis, quinto colocado no ranking, enfrenta o inglês Paddy Pimblett, sexto, que vem de derrota por decisão para o campeão Justin Gaethje em janeiro.
No peso-galo, Cory Sandhagen, quarto do ranking, retorna ao octógono pela primeira vez desde a disputa de cinturão contra Merab Dvalishvili, em duelo contra Mario Bautista, sétimo colocado.
Nas preliminares, o destaque é o ex-campeão dos médios Robert Whittaker, que sobe para os meio-pesados para encarar o russo Nikita Krylov, 12º do ranking da categoria.