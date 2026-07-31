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Laços estreitos

Trump diz que não conversou com Infantino sobre plano firmado entre Fifa e investidores dos EUA

A proposta da Fifa Forward Enterprise prevê 20% das ações para investidores privados, incluindo empresários dos EUA ligados a Trump.

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Estadão Conteúdo

Bruno Accorsi

Zero Hora

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