Troféu Brasil de Atletismo terá ingressos gratuitos

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Reforma da pista do Ibirapuera, que será reinaugurada, custou R$ 90 milhões. SECOM - Prefeitura de São Paulo / Divulgação

Os ingressos para o 45º Troféu Brasil Interclubes de Atletismo já estão disponíveis na plataforma Ticket Sports. As entradas são gratuitas, mas precisam ser reservadas.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), será realizada de 23 a 26 de julho, no Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, em São Paulo.

O evento marcará a reinauguração da pista do local, com nove raias, certificada como Classe 1 pela World Athletics (WA), o que a equipara aos melhores estádios do mundo.

Nesta edição do Troféu Brasil, medalhistas olímpicos e campeões mundiais, como Caio Bonfim, que disputa a meia maratona de marcha atlética, nova distância olímpica, e Alison dos Santos, nos 400 metros com barreiras, estarão em ação.

Ao todo serão oito etapas, duas por dia, de quinta-feira (23) a domingo (26). Os interessados podem entrar na TicketSports e escolher a jornada que desejam assistir.

Reformas

Pista será da Classe 1 pela World Athletics. Sergio Barzaghi / SECOM - Prefeitura de São Paulo/Divulgação

O Estádio Ícaro de Castro Mello é o mais icônico do atletismo brasileiro e já sediou diversas competições internacionais. Nomes como os medalhistas olímpicos brasileiros Nelson Prudêncio, João do Pulo, Maurren Maggi e Fabiana Murer, e estrelas mundiais como os estadunidenses Carl Lewis e Michael Johnson, o russo Sergei Bubka e o marroquino Said Aouita, já competiram no Ibirapuera.

A reabertura acontece após reformas que custaram R$ 90 milhões ao Governo do Estado de São Paulo.

O projeto foi desenvolvido com foco na preservação das características arquitetônicas originais do estádio, inaugurado em 21 de agosto de 1954, e na adequação aos padrões da World Athletics, entidade que regula o atletismo mundial, além das normas de acessibilidade, segurança e combate a incêndios.