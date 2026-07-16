Troféu Brasil de Atletismo terá ingressos gratuitos

Os ingressos para o 45º Troféu Brasil Interclubes de Atletismo já estão disponíveis na plataforma Ticket Sports. As entradas são gratuitas, mas precisam ser reservadas.
A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), será realizada de 23 a 26 de julho, no Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, em São Paulo.
O evento marcará a reinauguração da pista do local, com nove raias, certificada como Classe 1 pela World Athletics (WA), o que a equipara aos melhores estádios do mundo.
Nesta edição do Troféu Brasil, medalhistas olímpicos e campeões mundiais, como Caio Bonfim, que disputa a meia maratona de marcha atlética, nova distância olímpica, e Alison dos Santos, nos 400 metros com barreiras, estarão em ação.
Ao todo serão oito etapas, duas por dia, de quinta-feira (23) a domingo (26). Os interessados podem entrar na TicketSports e escolher a jornada que desejam assistir.
Reformas
O Estádio Ícaro de Castro Mello é o mais icônico do atletismo brasileiro e já sediou diversas competições internacionais. Nomes como os medalhistas olímpicos brasileiros Nelson Prudêncio, João do Pulo, Maurren Maggi e Fabiana Murer, e estrelas mundiais como os estadunidenses Carl Lewis e Michael Johnson, o russo Sergei Bubka e o marroquino Said Aouita, já competiram no Ibirapuera.
A reabertura acontece após reformas que custaram R$ 90 milhões ao Governo do Estado de São Paulo.
O projeto foi desenvolvido com foco na preservação das características arquitetônicas originais do estádio, inaugurado em 21 de agosto de 1954, e na adequação aos padrões da World Athletics, entidade que regula o atletismo mundial, além das normas de acessibilidade, segurança e combate a incêndios.
O Estádio localizado no bairro Ibirapuera passou a contar com mais de 11 mil assentos, novos módulos sanitários acessíveis, zona mista, câmara de chamada, vestiários reformados, dois telões, novos refletores, plataformas destinadas a pessoas com deficiência e novos guarda-corpos de vidro. Também foram restauradas as estruturas históricas de concreto, requalificados os canteiros e substituído integralmente o gramado, que recebeu novo sistema de drenagem, camada técnica de areia e irrigação automatizada.