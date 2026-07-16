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Troféu Brasil de Atletismo terá ingressos gratuitos

Entradas devem ser reservadas para o evento, que marca a reinauguração da pista Classe 1 no Ibirapuera

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