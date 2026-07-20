Três gaúchos figuram entre os cinco brasileiros no top 100 do ranking mundial de duplas da ATP

Na temporada, Luz (E) e Matos (D) já conquistaram dois títulos de ATP e um Challenger. Acervo Pessoal / Divulgação

A atualização do ranking mundial de duplas da ATP trouxe boas notícias para os gaúchos, que ocupam três das cinco principais posições entre os brasileiros que figuram entre os 100 primeiros.

O porto-alegrense Rafael Matos é o número 1 do Brasil. Após ganhar duas colocações, ele está em 40º lugar, quatro colocações e 50 pontos à frente do parceiro de circuito, o carazinhense Orlando Luz.

Vice-campeão do ATP 250 de Gstaad (Suíça), ao lado do estadunidense Robert Galloway, o caxiense Marcelo Demoliner avançou seis colocações e está em 66º, sendo o quarto melhor do país. À sua frente está o mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, e atual 55º classificado.

A lista de brasileiros entre os 100 primeiros é fechada pelo carioca Fernando Romboli, que se manteve na 82ª colocação.

Campeões em Wimbledon, o finlandês Harri Heliövaara e o britânico Henry Patten dividem a liderança.

Corrida para Turim

Orlando Luz e Rafael Matos seguem na briga por uma vaga no ATP Finals, o torneio que reunirá as oito melhores duplas da temporada, em Turim, em novembro.