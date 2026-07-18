Tom Brady acerta tapa no rosto de Logan Paul em evento nos Estados Unidos; veja vídeo

Tom Brady venceu a NFL sete vezes. ROMAIN MAURICE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Uma cena inusitada entre duas personalidades norte-americanas chamou a atenção na noite de sexta-feira (18). O ex-jogador de futebol americano Tom Brady acertou um tapa no rosto do influenciador e lutador da WWE Logan Paul.

Ambos estiveram presentes na Fanatics Fest 2026, evento realizado em Manhattan, Nova York. Após um momento de descontração entre os dois, o heptacampeão do Super Bowl não gostou das provocações e agrediu Paul.

Os dois já haviam trocado farpas, principalmente quando Logan Paul disse que sua curta carreira na WWE já o tornava mais atlético em comparação aos jogadores da NFL.

No começo do ano, ambos participaram de uma partida de flag football. Na ocasião Brady cumpriu a promessa de acertar uma bolada no adversário.

Apesar das desavenças, a cena pode ter sido uma forma de introduzir o maior jogador da história do futebol americano na WWE. Em outros momentos, ele já admitiu ter interesse em participar da organização.

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