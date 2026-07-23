Toloi tem lesão muscular confirmada e São Paulo deve usar defesa contestada diante do Flamengo

Dorival Júnior não para de acumular problemas para escalar o São Paulo. Na derrota diante do Athletico-PR, de virada, por 2 a 1, quarta-feira, o zagueiro Rafael Toloi acabou substituído com dores na coxa direita e exames confirmaram lesão, tirando-o da visita ao Flamengo, no domingo. Com o setor esvaziado, o treinador deve utilizar uma zaga contestada no Maracanã.

"O zagueiro Rafael Toloi passou por exame de imagem na manhã desta quinta-feira (23) e teve diagnosticado um estiramento na região posterior da coxa direita. Após sentir dores, o camisa 2 foi substituído por Osorio durante o primeiro tempo da partida contra o Athletico Paranaense, na noite de quarta-feira (22), no estádio Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro", confirmou a lesão o São Paulo.

"Toloi já iniciou o tratamento com os fisioterapeutas do clube e não estará à disposição para o próximo compromisso da equipe, contra o Flamengo. O duelo será disputado no Maracanã a partir das 18h30 de domingo (26)."

Depois da saída de Alan Franco, o clube intensifica a busca por defensores no mercado. Enquanto isso, Dorival Júnior vai 'se virando' com o que tem e deve usar, diante do embalado ataque rubro-negro (fez 4 a 0 na Chapecoense), Arboleda e Sabino, recém recuperado de lesão muscular.

Ocorre que a experiente dupla anda em rota de colisão com a torcida tricolor. Arboleda, após 'sumiço' no começo do ano, acabou levando vaias quando seu nome foi anunciado em Bragança Paulista, nesta quinta-feira, em jogo de seu retorno após perdão da diretoria.

Sabino também viveu situação semelhante antes da parada da Copa do Mundo, discutindo com torcedores e sendo bastante cobrado por causa da queda de rendimento e série de tropeços do time - são seis partidas sem vitórias no Brasileirão.