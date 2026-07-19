Todos os campeões mundiais de 1930 a 2026

A Espanha conquistou seu segundo título da Copa do Mundo neste domingo (19) ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação em East Rutherford, nos arredores de Nova York, tornando-se assim a nova campeã mundial e sucedendo a 'Albiceleste' na galeria de campeões, lista ainda liderada pelo Brasil, com cinco títulos.
Dezesseis anos após o primeiro título, conquistado na Copa da África do Sul, a seleção espanhola entra no grupo das bicampeãs mundiais, ao lado de Uruguai e França.
. Resultados das finais disputadas:
1930: Uruguai x Argentina 4-2 (no Uruguai)
1934: Itália x Tchecoslováquia 2-1 na prorrogação (na Itália)
1938: Itália x Hungria 4-2 (na França)
1950: Uruguai x Brasil 2-1* (no Brasil)
1954: Alemanha Ocidental x Hungria 3-2 (na Suíça)
1958: Brasil x Suécia 5-2 (na Suécia)
1962: Brasil x Tchecoslováquia 3-1 (no Chile)
1966: Inglaterra x Alemanha Ocidental 4-2 na prorrogação (na Inglaterra)
1970: Brasil x Itália 4-1 (no México)
1974: Alemanha Ocidental x Países Baixos 2-1 (na Alemanha Ocidental)
1978: Argentina x Países Baixos 3-1 na prorrogação (na Argentina)
1982: Itália x Alemanha Ocidental 3-1 (na Espanha)
1986: Argentina x Alemanha Ocidental 3-2 (no México)
1990: Alemanha Ocidental x Argentina 1-0 (na Itália)
1994: Brasil x Itália 0-0, 3-2 nos pênaltis (nos Estados Unidos)
1998: França x Brasil 3-0 (na França)
2002: Brasil x Alemanha 2-0 (na Coreia do Sul e Japão)
2006: Itália x França 1-1, 5-3 nos pênaltis (na Alemanha)
2010: Espanha x Países Baixos 1-0 na prorrogação (na África do Sul)
2014: Alemanha x Argentina 1-0 na prorrogação (no Brasil)
2018: França x Croácia 4-2 (na Rússia)
2022: Argentina x França 3-3, 4-2 nos pênaltis (no Catar)
2026: Espanha x Argentina 1-0 na prorrogação (na América do Norte)
* Em 1950, o torneio foi decidido num quadrangular e o Uruguai se sagrou campeão ao vencer a última partida, contra o Brasil, que equivalia a uma decisão.
. Todos os campeões do mundo:
5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 títulos: Alemanha (1954, 1974, 1990, 2014)
Itália (1934, 1938, 1982, 2006)
3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)
2 títulos: Uruguai (1930, 1950)
França (1998, 2018)
Espanha (2010, 2026)
1 título: Inglaterra (1966)
* AFP