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"Tínhamos muita raiva", admite Tielemans sobre caso Balogun

Bélgica venceu os EUA por 4 a 1 após polêmica com presença de Balogun; Onana saiu lesionado no início do jogo.

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AFP

Zero Hora

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