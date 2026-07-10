Times da NFL treinarão nos CTs do Botafogo e Flamengo antes de jogo no Rio

Os centros de treinamento do Botafogo e Flamengo vão receber as franquias da NFL que jogarão no Rio de Janeiro, no dia 27 de setembro. Baltimore Ravens e Dallas Cowboys terão o Maracanã como palco principal.
Para se prepararem, as equipes escolheram os CTs de dois clubes tradicionais do futebol carioca.
Os Ravens chegam no Rio no dia 24 de setembro, uma quinta-feira, e treinará no Espaço Lonier, do Botafogo. Os Cowboys devem desembarcar na sexta-feira e farão um treino no Ninho do Urubu, do Flamengo.
O duelo marcará a estreia da NFL solo carioca. Nas duas partidas anteriores, os jogos foram disputados na Arena do Corinthians, em São Paulo. Porém, o jogo no Rio será na terceira semana da temporada, enquanto os anteriores foram na rodada inicial.