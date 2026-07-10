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Times da NFL treinarão nos CTs do Botafogo e Flamengo antes de jogo no Rio

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam no dia 27 de setembro no Maracanã

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