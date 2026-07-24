Time brasileiro volta às águas para gira europeia da Sail GP; veja onde assistir

Acontece neste fim de semana a oitava etapa da Sail GP 2026. O Mubadala Brazil Team vai para a água em Portsmouth para começar a gira europeia da liga, que ainda passará pela Alemanha, Espanha e Suíça.
As provas acontecem no sábado (25) e no domingo (26). As largadas das regatas acontecem às 12h30min. A BandSports e o SporTV transmitem os eventos.
Para esta etapa, o Mubadala terá o retorno da campeã olímpica Martine Grael ao comando do barco.
— Estamos muito animados para começar essa sequência de etapas na Europa. Aproveitamos esse intervalo para alinhar alguns pontos importantes dentro da equipe e chegar ainda mais preparados para essa reta final da temporada — afirmou.
O barco brasileiro conta com um gaúcho na equipe. Breno Segabinazi Kneipp, formado no clube Jangadeiros, integra o time.
As últimas etapas acontecem no Oriente Médio. No fim do ano, Dubai e Abu Dhabi encerram a temporada.
Sail GP
- Quando? No sábado (25) e no domingo (26)
- Onde assistir? A BandSports e o SporTV transmitem os eventos