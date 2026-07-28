Thiago Wild mantém boa fase e vence na estreia do Challenger de Liberec

Thiago Wild derrotou o eslovaco Andrej Martin por 2 sets a 0. João Pires / Fotojump

O tenista brasileiro Thiago Wild manteve a boa fase e, após conquistar o título do Challenger 125 de Zug (Suíça), estreou no Challenger 75 de Lieberc, na República Tcheca, com vitória.

Nesta terça-feira (28), o paranaense derrotou o eslovaco Andrej Martin por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e 22 minutos de partida.

Com o resultado, Wild garante seu retorno ao top 200. Ex-número 58 do mundo, o jogador de 26 anos sofreu grande queda na classificação mundial nos últimso dois anos.

Nas oitavas de final, o brasileiro vai encarar o tcheco Jan Kumstát, que surpreendeu o compatriota e cabeça de chave número 1, Zdeněk Kolář, em três sets. As parciais foram de 6/2, 4/6 e 6/3.