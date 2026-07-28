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Thiago Wild mantém boa fase e vence na estreia do Challenger de Liberec

Com a vitória sobre Andrej Martin, brasileiro avança às oitavas e retorna ao top 200 do ranking mundial

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André Silva

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