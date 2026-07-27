Thiago Wild é campeão do challenger de Zug 

Wild comemora título. Zug Open / Divulgação

O brasileiro Thiago Wild conquistou neste domingo (26) o título do Zug Open, torneio challenger 125 da ATP, disputado na Suíça.

Na decisão, o paranaense de 26 anos venceu o suíço Marc-Andrea Huesler, ex-número 47 do ranking e atual 297º colocado, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em uma hora e 19 minutos de partida.

Este foi sétimo título em torneio challenger da carreira de Wild, ex-número 58 do mundo, que garante um salto no ranking da ATP saindo da 276ª para a 206ª colocação, o que é suficiente para assegurar presença na disputa do qualificatório do US Open.