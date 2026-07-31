Thiago Silva tem lesão na coxa confirmada e desfalca Fluminense em clássicos da Copa do Brasil

Thiago Silva será o grande desfalque do Fluminense nos embates com o arquirrival Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil, agendados para sábado e quarta-feira. O experiente defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita ao jogar poucos minutos diante do Bahia, no Brasileirão.

"Após exames realizados nesta quinta-feira, o zagueiro Thiago Silva teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. Já o zagueiro Freytes apresentou um edema ósseo no tornozelo direito. Boa recuperação, Guerreiros", informou o Fluminense, evitando determinar o tempo de recuperação.

Curiosamente, o capitão tricolor, de 41 anos, não enfrentaria o clube baiano. Ele estava no banco de reservas poupado justamente para os clássicos. Ocorre que Freytes acabou se lesionando aos 40 minutos do primeiro tempo - também é dúvida para o clássico -, obrigando Thiago Silva e entrar.

Foram poucos minutos de Thiago Silva em campo. Aos 16 minutos da etapa final, logo depois desperdiçar grande chance ao cabecear na rede, mas pelo lado de fora, o defensor colocou a mão no posterior da cosa, acusando lesão.