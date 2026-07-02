Tenistas gaúchos são eliminados na estreia em Wimbledon

Os três tenistas gaúchos que foram à quadra, nesta quinta-feira (2), para a estreia da chave de duplas de Wimbledon, foram eliminados.
Uma das melhores parcerias da temporada, na 13ª colocação da Corrida para o ATP Finals, Orlando Luz e Rafael Matos não suportaram os franceses Tháo Arribage e Albano Olivetti, cabeças de chave número 10, que venceram por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 69 minutos.
Já Marcelo Demoliner e o indiano Sriram Balaji caíram em três sets, para a parceria do belga Sander Gillé e o holandês Sem Verbeek, que venceram de virada, parciais de 2/6, 7/6 (7-2) e 6/4, em jogo que teve duas horas e um minuto.
Demais brasileiros
Na quarta-feira, o carioca Fernando Romboli avançou para a segunda rodada, ao lado do australiano John-Patrick Smith, enquanto o mineiro Marcelo Melo e o argentino Andrés Molteni foram eliminados pelos cabeças 14, o estadunidense Austin Krajicek e o croata Nikola Mektić.
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