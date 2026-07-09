Tenistas gaúchos avançam para as semifinais do Challenger de Braunschweig 

Matos (E) e Luz (D) são os cabeças de chave número 1. Brawo Open / Divulgação

Os tenistas gaúchos Orlando Luz, Rafael Matos e Marcelo Demoliner estão nas semifinais do ATP Challenger 125 de Braunschweig, na Alemanha.

Nesta quinta-feira (9), Luz e Matos passaram pelo alemão John Sperle e o lituano Robert Strombachs. Cabeças de chave número 1, eles marcaram 7/5 e 6/3, em uma hora e 12 minutos.

Em busca de vaga na decisão, eles vão vão encarar o polonês Filip Pieczonka e o tcheco Michael Vrbenský, que eliminaram o mexicano Santiago González e o equatoriano Diego Hidalgo, cabeças 3 do torneio, com parciais de 3/6, 7/6 (7-0) e 10-8.

Demoliner e o tcheco Matěj Vocel bateram o tcheco Filip Duda e o estadunidense Benjamin Kittay por 6/3 e 6/1, em apenas 57 minutos.