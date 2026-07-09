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Na Alemanha
Notícia

Tenistas gaúchos avançam para as semifinais do Challenger de Braunschweig 

Orlando Luz, Rafael Matos e Marcelo Demoliner brigam por título e 125 pontos no ranking

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André Silva

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