Tenistas gaúchos avançam às quartas do Challenger de Braunschweig

Matos (E) e Luz (D) são os principais favoritos. @mensclaycourt / Divulgação

Após participarem do torneio de Wimbledon, os tenistas gaúchos Orlando Luz, Rafael Matos e Marcelo Demoliner estão na Alemanha, onde disputam o ATP Challenger 125 de Braunschweig.

Nesta quarta-feira (8), eles fizeram suas estreias na chave de duplas e avançaram para as quartas de final.

Cabeças de chave número 1, Luz e Matos passaram pelo uruguaio Ariel Behar e o australiano Matthew Romio por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4, após uma hora e 12 minutos de partida.

Em busca de um lugar nas semifinais, eles vão enfrentar o alemão John Sperle e o lituano Robert Strombachs, que de virada eliminaram o espanhol Ignasi Forcano e o holandês Mark Vervoort, parciais de 6/7 (5-7), 6/3 e 10-8.

Demoliner e o tcheco Matěj Vocel são os cabeças de chave 2 da competição jogada em quadras de saibro. Eles venceram a parceria do francês Kenny de Schepper e do espanhol Alejo Sánchez Quílez por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 57 minutos.

Os próximos rivais da dupla do tenista caxiense serão o tcheco Filip Duda e o estadunidense Benjamin Kittay, que marcaram 2 a 1 (3/6, 6/3 e 10-5) contra o indiano Anirudh Chandrasekar e o japonês Takeru Yuzuki.