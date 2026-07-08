Esportes

Na Alemanha
Notícia

Tenistas gaúchos avançam às quartas do Challenger de Braunschweig

Orlando Luz e Rafael Matos, cabeças de chave 1, venceram em sets diretos e avançaram junto com Marcelo Demoliner

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André Silva

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