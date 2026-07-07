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Pós-jogo

Técnico do Egito critica arbitragem após eliminação para a Argentina: "Sofremos uma injustiça"

Seleção argentina venceu de virada por 3 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo e segue na competição

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AFP

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