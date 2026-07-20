Tatuar o rosto de Luis de la Fuente? A promessa de vários jogadores da Espanha

Após a conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026, é hora de relembrar as promessas, algumas mais inusitadas do que outras, feitas pelos jogadores durante o torneio em caso de título. Uma, em particular, se destacou: tatuar o rosto do técnico Luis de la Fuente.

O lateral Marc Cucurella prometeu fazer essa tatuagem durante uma entrevista à rádio Cadena Cope antes do Mundial. À medida que a Espanha avançava, suas palavras foram lembradas e outros jogadores começaram a aderir à ideia.

"Bom, primeiro tenho que fazer a tatuagem da Copa do Mundo. E depois, claro, vou fazer a do De La Fuente. Além disso, o 'Cucu' vai estar em Madri agora [como novo jogador do Real Madrid], então qualquer dia desses vou encontrá-lo e vamos fazer. Mas vou fazer a minha na coxa, algo pequeno!", disse o meia-atacante Álex Baena, do Atlético de Madrid, em entrevista à Cope ao ser questionado sobre a promessa.

O atacante Yeremy Pino também confirmou neste domingo (19) que vai fazer a tatuagem com o rosto do treinador.

"Vou fazer, mas não muito visível!", garantiu.

O também atacante Borja Iglesias aderiu ao desafio de Cucurella semanas atrás e será mais um jogador a visitar o tatuador: "Tenho certeza de que vou encontrar um estilo que gosto", disse.

Iglesias também explicou, após a final, que vem registrando imagens da concentração da equipe e da própria final, e que continuará fazendo isso na segunda-feira, durante as comemorações, com a intenção de produzir um documentário.

"Vou conversar com alguém para ver se há interesse em exibir o material. E, se não, bom, eu mesmo assisto em casa. Tenho feito gravações, também com o celular, e já tem bastante coisa. Acho que tem um conteúdo bem legal. Tem até momentos em que fiquei chateado, porque, às vezes, a gente fica bravo quando não está jogando", disse o jogador.

Luis de la Fuente foi perguntado sobre a tatuagem prometida durante sua entrevista coletiva após a final e, de forma descontraída, disse que espera que os jogadores cumpram a palavra.

"Já passei da idade para tatuagens... Eu já disse a eles que estavam cometendo um erro ao dizer que tatuariam o meu rosto, porque eles são homens de palavra e vão ter que cumprir o que prometeram", brincou o treinador.