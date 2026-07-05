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Na Filadélfia

"Também sabemos jogar o futebol sujo", comemora Mbappé, após vitória sobre o Paraguai

Mbappé marcou de pênalti o gol da vitória e destacou a postura defensiva francesa diante da estratégia paraguaia

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AFP

Zero Hora

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