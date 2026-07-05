"Também sabemos jogar o futebol sujo", comemora Mbappé, após vitória sobre o Paraguai

Mbappé fez gol e se envolveu em diversas discussões com paraguaios. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O francês Kylian Mbappé disse que o fato de a seleção francesa ter mostrado neste sábado (4), na Filadélfia, que também sabe "jogar o futebol sujo", após a vitória nas oitavas de final por 1 a 0 sobre o Paraguai, prova que equipe adotou um estilo de jogo duro, defensivo, contra a tradicional 'catimba' sul-americana.

— Sabíamos que tipo de jogo seria. Mostramos que não somos uma equipe que só sabe jogar um futebol ofensivo. Se tivermos que 'colocar a mão na merda', desculpem a expressão, nós colocaremos —afirmou o capitão dos 'Bleus' à emissora M6, após marcar o único gol da partida em uma cobrança de pênalti (70').

Vice-artilheiro desta Copa e da história dos mundiais, ele acredita que esse estilo francês surpreendeu os paraguaios.

— Eles achavam que chegaríamos de smoking, fazendo belas jogadas e tabelas, mas nós também sabemos jogar o futebol sujo. Fizemos isso hoje, vencemos e, mesmo nesse aspecto, fomos melhores do que eles—acrescentou o atacante do Real Madrid, que agora tem apenas um gol (19) a menos que Lionel Messi na lista de maiores artilheiros das Copas.

Mbappéfez questão de dizer que não estava criticando a proposta de jogo paraguaia e que cada equipe deve atuar dentro do que acredita.

— Cada um joga de acordo com suas próprias características. Não existe jeito certo ou errado de jogar. A única coisa que importa é vencer. Eles tentaram nos vencer dessa maneira, mas nós os vencemos da mesma forma— afirmou.