Tamara Korpatsch conquista em casa WTA de Hamburgo

A tenista alemã Tamara Korpatsch conquistou o segundo título da WTA de sua carreira neste domingo (26), ao derrotar a húngara Anna Bondar (97ª do ranking) em sets diretos na final do torneio de Hamburgo, um evento da categoria WTA 250.

Korpatsch, de 31 anos e 81ª colocada no ranking da WTA, venceu com parciais de 6-3 e 6-3, ampliando sua galeria de troféus que, até então, contava apenas com o título de Cluj-Napoca, conquistado há três anos.

Bondar, de 29 anos, sofreu sua segunda derrota consecutiva nesta final de Hamburgo e terá de continuar aguardando para conquistar seu primeiro título da WTA.