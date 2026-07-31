Alex De Minaur vence jovem Cruz Hewitt e avança às quartas em Washington

O australiano Alex De Minaur avançou às quartas de final do ATP 500 de Washington nesta quinta-feira (30). Número 6 do mundo, ele não deu chances ao jovem compatriota Cruz Hewitt, de 17 anos, a quem derrotou por 6/2 e 6/3.
Filho de Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo e mentor do próprio De Minaur, o jovem buscava sua segunda vitória no circuito profissional, após ter vencido sua partida de estreia na terça contra o estadunidense Marcos Giron.
Ao enfrentar De Minaur, o principal cabeça de chave do torneio, Hewitt ficou em desvantagem logo no início da partida, perdendo os cinco primeiros games consecutivamente.
Sob o olhar atento do pai, Cruz perdeu o saque no terceiro game do segundo set e não conseguiu se recuperar antes de receber um abraço do vencedor junto à rede.
— Boa sorte com os próximos 10 anos da sua vida. Sabia que eu o enfrentaria no circuito algum dia, mas não esperava que fosse nesta semana — disse De Minaur, a quem Hewitt havia descrito, no início da semana, como um "irmão mais velho".
— Sensação incrível. Especialmente ao olhar para todas as fotos fantásticas que temos juntos e ver como nós dois evoluímos — afirmou De Minaur.
Cabeça de chave número 1, ele dará sequência à sua defesa do título contra o estadunidense Brandon Nakashima, que protagonizou uma surpresa na partida anterior ao derrotar o tcheco Jakub Menšík por 7/6 (7-5), 3/6 e 6/4.
Chileno avança
Já o chileno Alejandro Tabilo, 30º do ranking, derrotou o francês Terence Atmane, com parciais de 6/3 e 7/6 (8-6), e se classificou para as quartas pela quinta vez nesta temporada, após ter alcançado essa fase em Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago e Bastad.
Seu próximo adversário será o vencedor da partida desta quinta-feira entre o estadunidense Ben Shelton, segundo cabeça de chave, e o francês Ugo Humbert.