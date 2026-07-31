Esportes

Nos EUA

Alex De Minaur vence jovem Cruz Hewitt e avança às quartas em Washington

Número 6 do mundo venceu confronto com filho de Lleyton Hewitt, que foi o mentor de sua carreira

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AFP

Zero Hora

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