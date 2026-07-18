Surfista brasileiro Weslley Dantas é vice-campeão da etapa de abertura do Challenger Series  

O brasileiro Weslley Dantas conquistou o vice-campeonato da primeira etapa do Challenger Series (CS) 2026/27, que é equivalente à segunda divisão da WSL, a principal liga do surfe mundial.
Em Willard Beach, na África do Sul, o surfista natural de Ubatuba (SP) liderou boa parte da decisão e foi superado nos segundos finais, quando o estadunidense Cole Houshmand conseguiu uma excelente onda e com nota 8.90, totalizou 13.23 pontos contra 12.53 de Weslley.
Este foi o melhor resultado da carreira do brasileiro de 23 anos.
— É uma sensação incrível alcançar esse grande resultado. Vim para cá pensando que talvez conseguisse, no mínimo, um quinto lugar; não sabia exatamente o que aconteceria, então estou muito feliz. Vou continuar trabalhando, buscando fazer o meu melhor e, quem sabe, até o fim do ano alcançar meu objetivo de me classificar (para a WSL) — comentou Weslley Dantas.
Demais brasileiros
Ian Gouveia e Ryan Kainalo foram eliminados nas quartas de final, enquanto Mateus Herdy, Vítor Ferreira e Deivid Silva pararam nas oitavas. Edgard Groggia caiu na repescagem e Douglas Silva e Michael Rodrigues foram eliminados nas fases preliminares.
Feminino
No feminino, a final foi portuguesa e Teresa Bonvalot derrotou Francisca Veselko por 10.33 contra 9.10, assumindo a liderança do ranking.
A brasileira Laura Raupp foi eliminada nas quartas de final e terminou com o quinto lugar. Sophia Medina caiu na terceira rodada e Tainá Hinckel no round inicial.
A segunda etapa do CS será realizada entre 25 de julho e 2 de agosto em Huntington Beach, California, nos Estados Unidos.
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