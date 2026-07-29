Sul-Americana: veja os confrontos das oitavas de final

Entre esta terça-feira (28) e quinta (30) aconteceram os jogos de volta dos playoffs da Sul-Americana. Os duelos garantiram mais oito classificados às oitavas de final da competição.
Nas oitavas, as equipes classificadas pela repescagem enfrentarão times que garantiram a vaga direta pela fase de grupos. Os confrontos foram previamente definidos por sorteio.
São Paulo, Atlético-MG, Botafogo, Santos, Vasco e Bragantino são os brasileiros garantidos nas oitavas. O Grêmio, que disputava os playoffs, perdeu para o Bolívar e deu adeus à competição.
O Santos assegurou a vaga pelos playoffs na terça-feira (28), ao superar o Universidad Central da Venezuela pela segunda vez e somar o placar agregado de 8 a 3.
Na quarta (29), foi a vez de Vasco e Bragantino conquistarem a classificação. Os cariocas venceram o Independiente Medellín por 1 a 0, em São Januário após empate no jogo de ida. O mesmo aconteceu com o Braga, no Cícero Marques de Souza.
Classificados às oitavas da Sul-Americana
Pela fase de grupos
- Deportivo Recoleta
- São Paulo
- River Plate
- Olimpia
- Atlético-MG
- Macará
- Montevideo City Torque
- Botafogo
Pelos playoffs
- Tigre
- Santos
- Vasco
- Bragantino
- Cienciano
- Bolívar
- Boca Juniors
- Santa Fe
Confrontos das oitavas da Sul-Americana
- Tigre x Montevideo City Torque
- Santos x Macará
- Vasco x Olimpia
- Bragantino x Atlético-MG
- Cienciano x Botafogo
- Bolívar x São Paulo
- Boca Juniors x Deportivo Recoleta
- Santa Fe x River Plate