Sul-Americana: veja os classificados para as oitavas de final e os confrontos que já estão definidos

Confrontos da próxima fase foram previamente definidos em sorteio. Staff Images / Conmebol

Entre esta terça-feira (28) e quinta (30), acontecem os jogos de volta dos playoffs da Sul-Americana. Os duelos garantirão mais oito classificados às oitavas de final da competição.

Nas oitavas, as equipes classificadas pela repescagem enfrentarão times que garantiram a vaga direta pela fase de grupos. Os confrontos foram previamente definidos por sorteio, então quem passar pelo playoff já sabe o que vai encarar na próxima fase.

São Paulo, Atlético-MG e Botafogo são os brasileiros já garantidos nas oitavas. O Santos assegurou a vaga pelos playoffs na noite desta terça-feira (28), ao superar o Universidad Central da Venezuela pela segunda vez e somar o placar agregado de 8 a 3. Grêmio, Vasco e Bragantino são os outros representantes do país na repescagem.

Classificados às oitavas da Sul-Americana

Pela fase de grupos

Deportivo Recoleta

São Paulo

River Plate

Olimpia

Atlético-MG

Macará

Montevideo City Torque

Botafogo

Pelos playoffs

Tigre

Santos

Confrontos das oitavas da Sul-Americana

Tigre x Montevideo City Torque

Santos x Macará