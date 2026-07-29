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Sul-Americana: veja os classificados para as oitavas de final e os confrontos que já estão definidos

Jogos de volta dos playoffs acontecem entre terça (28) e quinta-feira (30)

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