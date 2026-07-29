Sul-Americana: veja os classificados para as oitavas de final e os confrontos que já estão definidos

Entre esta terça-feira (28) e quinta (30), acontecem os jogos de volta dos playoffs da Sul-Americana. Os duelos garantirão mais oito classificados às oitavas de final da competição.
Nas oitavas, as equipes classificadas pela repescagem enfrentarão times que garantiram a vaga direta pela fase de grupos. Os confrontos foram previamente definidos por sorteio, então quem passar pelo playoff já sabe o que vai encarar na próxima fase.
São Paulo, Atlético-MG e Botafogo são os brasileiros já garantidos nas oitavas. O Santos assegurou a vaga pelos playoffs na noite desta terça-feira (28), ao superar o Universidad Central da Venezuela pela segunda vez e somar o placar agregado de 8 a 3. Grêmio, Vasco e Bragantino são os outros representantes do país na repescagem.
Classificados às oitavas da Sul-Americana
Pela fase de grupos
- Deportivo Recoleta
- São Paulo
- River Plate
- Olimpia
- Atlético-MG
- Macará
- Montevideo City Torque
- Botafogo
Pelos playoffs
- Tigre
- Santos
Confrontos das oitavas da Sul-Americana
- Tigre x Montevideo City Torque
- Santos x Macará