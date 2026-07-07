Suíça vence Colômbia nos pênaltis e vai enfrentar Argentina nas quartas de final da Copa

A Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis (4-3) em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira (7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos, e nas quartas de final vai enfrentar a Argentina, atual campeã mundial, que mais cedo havia derrotado o Egito de virada (3-2).

Após uma partida equilibrada, na qual as duas seleções não conseguiram balançar as redes, o goleiro suíço Gregor Kobel foi decisivo na disputa de pênaltis, defendendo a cobrança de Cucho Hernández, antes de Rubén Vargas converter sua penalidade e garantir a classificação.

O tempo regulamentar foi marcado por uma disputa tática e acirrada no meio-campo, com ambas as equipes evitando erros.

A Suíça apostou na inteligência, em fundamentos sólidos e na força física, enfrentando uma Colômbia paciente, astuta e experiente, que buscava explorar os espaços vazios.

Sem gols no tempo normal, a partida seguiu para a prorrogação, período em que o jogo se tornou ainda mais físico.

Apesar do desgaste, James Rodríguez exibiu sua qualidade na armação de jogadas, apoiado pela insistência ofensiva de Luis Díaz e pelas atuações de destaque de Luis Suárez, Jhon Lucumí e Gustavo Puerta.

Juan Fernando Quintero e Richard Ríos trouxeram mais mobilidade ao time no segundo tempo e na prorrogação, etapa que também terminou empatada em 0 a 0.

A Suíça mostrou disciplina tática, mantendo um bloco defensivo compacto e um meio-campo liderado pelo capitão Granit Xhaka, que conseguiu conter as investidas colombianas.

Os goleiros Camilo Vargas e Gregor Kobel foram fundamentais para manter o placar zerado.

Na disputa de pênaltis, o goleiro do Borussia Dortmund brilhou ao defender a cobrança de Cucho Hernández.

A Suíça, que não chegava às quartas de final da Copa do Mundo desde 1954, quando sediou o torneio, vai enfrentar a Argentina em Kansas City, no sábado (11).

Escalações:

Suíça: Gregory Kobel - Denis Zakaria (Silvan Widmer, 87'), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, 71') - Remo Freuler, Ardon Jashari (Djibril Sow, 46') - Granit Xhaka, Fabian Rieder (Zeki Amdouni, 103') - Breel Embolo (Cédric Itten, 87'), Dan Ndoye (Rubén Vargas, 90'+2). Técnico: Murat Yakin.

Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi (Yerry Mina, 119'), Johan Mojica - Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82'), Jhon Arias (Jáminton Campaz, 66'), James Rodríguez (JuanFer Quintero, 66') - Luis Suárez (Juan Hernández, 82'), Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.