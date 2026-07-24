Suárez marca duas vezes e Inter Miami vence jogo contra nova equipe de Lewandowski; veja os gols

Suárez chegou aos 50 gols pelo Inter Miami. @intermiami / Instagram/Reprodução

Na estreia de Lewandowski pelo Chicago Fire, quem brilhou em campo foi Luis Suárez. O centroavante uruguaio marcou dois gols, na quarta-feira (22), na vitória por 3 a 2 do Inter Miami, em casa.

O primeiro foi de pênalti, aos 27 minutos da etapa inicial, para empatar a partida em 1 a 1.

Depois, veio o gol da virada, o 2 a 1, aos seis minutos do segundo tempo. Suárez tabelou com Berterame, que devolveu o passe de calcanhar para o uruguaio marcar.

Com a vitória, o Inter Miami chegou a vice-liderança da Conferência Leste da MLS, com 34 pontos. Já o Chicago Fire manteve a terceira colocação.

Veja os gols da partida