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Suárez marca duas vezes e Inter Miami vence jogo contra nova equipe de Lewandowski; veja os gols

Ex-Grêmio liderou equipe em vitória sobre o Chicago Fire pela MLS

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