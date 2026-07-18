Sport leva empate no fim do Operário-PR e completa sete jogos sem vencer na Série B

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Biel fez um dos gols do Sport. Paulo Paiva / Divulgação/Sport Club do Recife

Em uma boa e movimentada partida, com direito a reviravoltas, realizada na Ilha do Retiro neste sábado (18), Sport e Operário-PR ficaram em um emocionante empate por 2 a 2, em confronto válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time da casa chegou à amarga marca de sete jogos sem vencer. Saiu perdendo, conseguiu virar o placar no segundo tempo, mas sofreu o empate nos minutos finais.

Com isso, os pernambucanos foram a 27 pontos, ficando a três pontos do G-6. Por outro lado, os paranaenses chegaram aos 32 pontos e permanecem na briga pelo topo da tabela.

O jogo

O primeiro tempo na Ilha do Retiro foi marcado pelo equilíbrio, apesar de o Operário-PR ter começado melhor e aberto o placar logo aos cinco minutos em um contra-ataque. Berto arrancou em velocidade e encontrou Aylon, que dominou dentro da área, limpou a marcação e bateu firme. Os torcedores começaram a pegar no pé do goleiro Thiago Couto, que teria falhado no lance.

A partir daí, o Sport-PE passou a controlar mais as ações ofensivas e foi em busca do empate. O gol saiu aos 17 minutos, justamente em um momento em que o time não vivia seu melhor período na partida. Após cruzamento de Felipinho, a defesa do Operário afastou parcialmente, mas a sobra ficou com Biel, que acertou um belo chute da entrada da área para deixar tudo igual.

Depois do empate, o confronto seguiu aberto. O Operário apostava nas transições rápidas e nos contra-ataques, enquanto o Sport tentava construir suas jogadas principalmente pelos lados do campo, mas encontrava dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Assim, as equipes foram para o intervalo empatando por 1 a 1.

Na volta do intervalo, o Sport retornou com postura mais agressiva e precisou de apenas dois minutos para virar o placar. Fábio Matheus recebeu a bola na intermediária, avançou com liberdade e arriscou de fora da área. O volante acertou um belo chute, sem chances para Vagner, marcando um golaço.

Empurrado pela torcida, o Sport manteve a pressão e passou a controlar completamente a partida, obrigando o goleiro Vagner a trabalhar em diversas oportunidades. Aos 15 minutos, Zé Gabriel finalizou e, na sequência da jogada, Biel tentou no rebote, mas o arqueiro visitante evitou o terceiro gol. Mais tarde, aos 28, Felipinho recebeu passe de Barletta, deixou a marcação para trás e voltou a parar em grande defesa do camisa 1 do Operário.

Sem conseguir reagir ofensivamente, o time de Ponta Grossa permanecia recuado, tentando sobreviver ao abafa e buscar uma bola no final do jogo. E foi justamente isso o que aconteceu: já aos 40 minutos, Gabriel Feliciano fez boa jogada e cruzou na área, com perfeição, na cabeça de Vinícius Diniz, que aproveitou a falha da defesa para, sozinho, testar firme e deixar tudo igual.

Nos últimos minutos, após o gol, o Operário-PR ainda conseguiu crescer na partida e quase chegar ao terceiro gol, mas, dessa vez, com Felipe Augusto, que, de maneira inacreditável, perdeu um gol sem goleiro aos 43, e com Vinícius Mingotti, que desperdiçou uma boa oportunidade aos 46.

Por fim, sob gritos de "time sem vergonha" por parte da torcida do Sport-PE, o árbitro encerrou a agitada partida aos 51 minutos.

Sem muito tempo para comemorar ou lamentar o resultado, as equipes voltam a campo já na próxima semana, na quarta-feira (22). Após duas partidas seguidas em casa, o Sport-PE visita o Goiás, no Estádio da Serrinha, às 20h30, em Goiânia. Por outro lado, o Operário-PR retorna ao estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, onde recebe a desesperada Ponte Preta um pouco mais cedo, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

SPORT-PE 2 X 2 OPERÁRIO-PR

SPORT - Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Fábio Matheus (Pedro Martins), Zé Gabriel e Biel (Diego Hernández); Chrystian Barletta, Perotti (Zé Roberto) e Marlon Douglas (Edson Lucas). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

OPERÁRIO-PR - Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade (Índio), Vinícius Diniz e Neto Paraíba (Maguinho); Berto (Felipe Augusto), Caio Dantas (Pedro Vilhena) e Aylon (Vinicius Mingotti). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Aylon, aos seis, e Biel, aos 17 minutos do primeiro tempo. Fábio Matheus, aos dois, e Vinícius Diniz, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Benevenuto, Zé Gabriel, Chrystian Barletta, Biel, Marlon Douglas e Edson Lucas (Sport). Mikael Doka e Vinícius Diniz (Operário-PR).

ÁRBITRA - Daiane Muniz (SP).

RENDA - R$ 266.568,00

PÚBLICO - 12.893 presentes