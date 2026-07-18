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Em Recife

Sport leva empate no fim do Operário-PR e completa sete jogos sem vencer na Série B

Time pernambucano permanece a três pontos do G-6 da Série B.

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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