"Sou muito ambicioso", diz Filipe Luís, em sua apresentação como novo técnico do Monaco

"Sou muito ambicioso, sempre tenho sonhos e grandes expectativas": o brasileiro Filipe Luís, de 40 anos, foi apresentado nesta quarta-feira (8) como o novo técnico do Monaco, clube que ele pretende levar de volta à Liga dos Campeões da Europa.

"Sempre quero vencer", foi outra declaração feita durante a coletiva de imprensa pelo treinador que conduziu o Flamengo ao título da Copa Libertadores de 2025, antes de perder por pouco a última Copa Intercontinental para o PSG, em uma disputa de pênaltis (2 a 1, após empate em 1 a 1).

"Vou oferecer aos jogadores todas as soluções possíveis para vencer. Haverá mudanças nesta temporada. O Monaco é um clube de grande ambição", observou.

"Nossos rivais precisam saber que jogar contra o Monaco será difícil. Esse é o objetivo que os jogadores devem ter em mente", explicou.

Acertar com o Monaco foi "uma decisão fácil", e a notícia do interesse do clube lhe proporcionou "uma sensação incrível".

Filipe Luís estava sem clube desde que deixou o Flamengo, em março. Ele assinou com o clube do Principado até junho de 2028.

O treinador também afirmou estar ciente de que vários jogadores devem deixar o elenco, mas ressaltou sua convicção de que conseguirá "melhorar a qualidade" da equipe.

"Gosto de ter a bola. Descreveria meu modelo de jogo como um estilo ofensivo, dominante e com pressão alta. O Monaco sempre jogou dessa forma no passado, e quero que os torcedores se sintam conectados e representados por este time", disse ele.

Sobre Paul Pogba, de 33 anos, Filipe Luís destacou que ele teve "uma carreira incrível" e indicou que o jogador iniciará a pré-temporada com a equipe.

"Mas ninguém no time é mais importante do que qualquer outro. Quero ver como os jogadores se saem. Paul Pogba pode ajudar com sua qualidade. Espero que ele consiga voltar ao seu melhor nível. Se conseguir, será de grande ajuda para nós. Estamos aqui para ajudá-lo a recuperar essa forma", afirmou.