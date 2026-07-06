Solbakken diz que decisão sobre caso Balogun é 'um grande erro da Fifa'

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, classificou como um "erro enorme" a surpreendente decisão da Fifa de suspender a punição aplicada ao atacante americano Folarin Balogun, permitindo que ele enfrente a Bélgica nesta segunda-feira (6).

"Tenho que ser sincero. Acho que é um erro enorme da Fifa", disse Solbakken aos repórteres após sua equipe eliminar o Brasil (2 a 1) nas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Ele recebeu um cartão vermelho. E o VAR confirmou que era cartão vermelho. Ele foi expulso. Isso significa que você fica suspenso por uma partida", acrescentou.

Ao ser questionado sobre a ligação que Donald Trump fez ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que a punição fosse anulada (fontes próximas à Casa Branca confirmaram a conversa à AFP), Solbakken insistiu que a entidade máxima do futebol havia cometido um erro.

"E quanto ao próximo cartão vermelho? O que vai acontecer então? Haverá algum comitê em algum lugar que vai anular esse cartão?".

"É uma decisão muito, muito, muito ruim, que vai prejudicar a Copa do Mundo. E também lamento pelos Estados Unidos. Porque, se vencerem, isso sempre ficará pairando sobre eles. Portanto, não é bom para o esporte. Uma decisão ruim da Fifa", concluiu.