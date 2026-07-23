Sogipa conquista primeiro ouro no Troféu Brasil de Atletismo

Tânia garantiu primeiro pódio da Sogipa. CBAt / Divulgação

A Sogipa conquistou sua primeira medalha de ouro na edição 2026 do Troféu Brasil de Atletismo. Nesta quinta-feira (23), Tânia Milena venceu a disputa do lançamento do martelo feminino e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Tânia chegou a queimar suas duas primeiras tentativas, mas logo depois se recuperou e atingiu 55m53cm, 55m95cm, 58m19cm e 60m60cm. E foi o último lançamento que lhe garantiu o título e sua melhor marca na carreira.

O segundo lugar ficou com Ana Lays Bayer, da Associação Corville, de Joinville (SC), que atingiu 60m06cm na segunda tentativa.

A terceira posição foi para Agnys Eduarda Ribeiro, do Instituto de Atletismo de Campo Mourão (PR), que fez 58m92cm no quinto dos seis lançamentos.

Outra atleta da Sogipa, Maria Laura Correa, que ainda é da categoria sub-20, marcou 58m03cm, em seu quarto lançamento, quebrou o recorde pessoal e assegurou a quarta colocação.