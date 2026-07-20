Sismógrafos espanhóis registraram celebrações ao gol na final da Copa do Mundo

Os sismógrafos da Espanha captaram as vibrações provocadas pelos torcedores na comemoração ao gol que deu a vitória à seleção espanhola na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, informou o Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) nesta segunda-feira (20).

Pesquisadores Geociencias Barcelona analisaram dados do Instituto Geográfico Nacional e do Instituto Cartográfico e Geológico da Catalunha, que mostraram sinais incomuns em cidades como Algeciras, Barcelona, Cádiz e Granada, assinalou o comunicado do CSIC.

Os sensores registraram três picos nítidos de atividade durante a partida: após o gol de Ferran Torres, um segundo gol que foi anulado pelo VAR e a vibração mais intensa depois do apito final.

Os cientistas apontaram uma "sismicidade induzida por atividade humana", neste caso os milhões de torcedores pulando, gritando e comemorando simultaneamente.

Os sensores detectaram vibrações semelhantes durante a vitória da Espanha na final da Eurocopa de 2024 contra a Inglaterra, quando os gols de Nico Williams e Mikel Oyarzabal provocaram movimentos do solo em Madri e Barcelona.