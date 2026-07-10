Sinner x Djokovic hoje: horário e onde assistir ao vivo à semifinal de Wimbledon

Jannik Sinner e Novak Djokovic se enfrentam nesta sexta-feira (10) pela semifinal de Wimbledon não antes das 11h10min (de Brasília) — a partida ocorre na quadra central após a semi entre Arthur Fery e Alexander Zverev, que começa às 9h30min.
Este será o 12º confronto entre os tenistas. O italiano venceu seis, enquanto o sérvio ganhou cinco. Em 2025, também na semifinal do Grand Slam britânico, Sinner levou a melhor na grama, por 3 sets a 0.
Atual campeão de Wimbledon, Sinner vem de vitória sobre o alemão Jan-Lennard Struff nas quartas de final.
Na busca pelo oitavo troféu, e pela chance de igualar Roger Federer como maior vencedor da competição, Djokovic passou pelo canadense Félix Auger-Aliassime na fase anterior.
Jannik Sinner x Novak Djokovic
- Data: 10 de julho, sexta-feira
- Horário: não antes das 11h10min (de Brasília) — a partida ocorre na quadra central após a semi entre Arthur Fery e Alexander Zverev
- Local: Quadra central
- Onde assistir: ESPN e Disney+
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