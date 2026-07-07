Sinner vence Struff e avança à semifinal de Wimbledon

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão de Wimbledon, se classificou para a semifinal do torneio londrino ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff (74º) nesta terça-feira (7).
Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/6 (7-4) e 6-3, em duas horas e 34 minutos na quadra central do All England Club.
Aos 36 anos, Struff se tornou o jogador mais velho a chegar às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira na era Open.
Por sua vez, Sinner conseguiu sua quarta vitória sobre o alemão em quatro confrontos entre ambos.
O tenista de 24 anos busca seu quinto título de Grand Slam, o segundo consecutivo em Wimbledon, apenas um mês depois da sua surpreendente eliminação na segunda rodada de Roland Garros.
— Trabalhamos muito duro, especialmente depois de Paris, tentando entender o que deu errado lá. De qualquer forma, hoje foi um grande teste, mas me senti muito confortável do ponto de visa físico — explicou o número 1 do mundo após a partida.
Sinner pode ter pela frente na semifinal de Wimbledon o sérvio Novak Djokovic, atual número 8 do mundo, que entra em quadra ainda nesta terça-feira, contra o canadense Felix Auger-Aliassime (4º).
* AFP
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