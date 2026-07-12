Sinner conquista o bicampeonato de Wimbledon após virada contra Zverev

Sinner venceu Wimbledon pelo segundo ano consecutivo. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Wimbledon tem um novo bicampeão. Neste domingo (12), Jannik Sinner venceu pela segunda vez o Grand Slam inglês, após jogo de três horas e 46 minutos contra Alexander Zverev. Vitória de virada por 3 sets a 1, parciais de 6/7, 7/6, 6/3 e 6/4.

O alemão venceu o set inicial com uma bela reação que levou a partida ao primeiro tie-break. Zverev levou a melhor por 9 a 7 e jogou a pressão para Sinner.

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O italiano, que sabe lidar muito bem com a adversidade, mostrou resiliência para empatar, em um novo tie-break. Triunfo por 7 a 2 e tudo igual no confronto.

A partir do terceiro set ficou perceptível a diferença física entre os tenistas. Sinner se mostrava mais inteiro em todas as bolas, enquanto o alemão não jogava da mesma forma do início do jogo.

Com bons saques e winners, o italiano assumiu a vantagem do duelo após um 6 a 3. No quarto set, a narrativa seguiu a mesma, pois Sinner não desisitia fácil de nenhum ponto.

Mesmo com Zverev tendo melhor aproveitamento no primeiro saque, o italiano ganhava seus pontos no talento. Foram 58 winners do número um do mundo, contra 49 do alemão.

Com o resultado, Sinner conquista seu quinto Grand Slam da carreira e segue na liderança do ranking. Mesmo com a derrota, Zverev estará na segunda posição após a atualização da ATP nesta segunda-feira (13).