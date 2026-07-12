Sinner classifica título em Wimbledon como especial após Roland Garros: 'Significa muito'

Bicampeão de Wimbledon, Jannik Sinner descreveu seu triunfo neste domingo como particularmente especial considerando sua dolorosa derrota em Roland Garros, em maio. O líder do ranking mundial era o favorito para conquistar o Grand Slam francês pela primeira vez, mas foi eliminado na segunda rodada pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo, depois de estar vencendo por 2 sets a 0 e 5/1.

"Cada Grand Slam é diferente", afirmou o italiano, que sofreu com o calor em Paris. "História diferente, ambiente diferente, sentimentos diferentes. Para mim, este significa muito porque foi difícil depois de Paris, mais uma vez."

Após a decepção no saibro francês, Sinner defendeu seu título na grama de Wimbledon, conquistando seu quinto Grand Slam. "O ano passado também foi difícil. Mas, ao chegar aqui, tentei me colocar na melhor posição possível para ser o mais competitivo possível. Trabalhamos muitos dias em Mônaco. Definitivamente, sacrifiquei muito do meu tempo para estar nesta posição. Essa conquista significa muito para mim. Foi um dia incrível."

Sinner chegou ao título com um desempenho impressionante no serviço contra um dos maiores sacadores do circuito, o alemão Alexander Zverev. Sinner não perdeu nenhum saque e enfrentou apenas um break point durante as 3 horas e 46 minutos de jogo na Quadra Central em Londres. "O que me deixa muito feliz é que estou tentando dar o meu melhor todos os dias", disse.

Aos 24 anos e com cinco títulos de Grand Slam, o italiano afirmou que é preciso aproveitar os dias como o de domingo. "Não existe fracasso se você não ganhar um título de Grand Slam. É muito raro. Tenho cinco em toda a minha vida. Falamos muito sobre cinco Grand Slams. Mas, no fim das contas, são apenas cinco dias entre tantos outros. Você só quer aproveitar."

Com "apenas" um Roland Garros no currículo, Zverev brincou no discurso ainda em quadra que não gostava mais do adversário após 10 derrotas seguidas. "Mostrou mais uma vez por que é o melhor do mundo", disse. "Foi ótimo dividir a Quadra Central com você na final, infelizmente não deu certo para mim, mas parabéns a você."