Sinner avança em Wimbledon, após duelo disputado contra português Nuno Borges

Sinner luta pelo bicampeonato. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e defensor do título em Wimbledon, se classificou para a terceira rodada do torneio londrino ao derrotar o português Nuno Borges (48º) nesta quarta-feira (1º).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4), 7/6 (7-2) e 6-4, em duas horas e 31 minutos.

Após uma estreia complicada na primeira rodada contra o sérvio Miomir Kecmanović, com vitória em cinco sets, o italiano de 24 anos venceu desta vez em três parciais, mas teve que suar a camisa para superar o português, que o levou ao tie-break em duas ocasiões.

— O segundo set foi muito difícil. Esses jogos, sobre os quais não temos muito o controle, me deixam muito felizes quando eu venço— disse Sinner após a partida.

O italiano admitiu que precisou se poupar nos treinos, após a estreia, em função do desgaste do primeiro jogo.

— Não treinei muito para esta segunda rodada, porque o primeiro jogo foi muito longo. Preciso melhorar algumas coisas. Senti em alguns momentos que ainda preciso recuperar o ritmo— acrescentou o italiano.

Em busca do segundo título consecutivo em Wimbledon, o quinto em Grand Slams, Sinner vai enfrentar na terceira rodada o estadunidense Jenson Brooksby (81º), que eliminou o peruano Ignacio Buse em sets diretos, parciais de 6/2, 6/2 e 6/3.