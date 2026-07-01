Serena Williams sofreu lesão no joelho, segundo sua representante

Serena é a maior campeã dos torneios de Grand Slam. HENRY NICHOLLS / AFP

A tenista estadunidense Serena Williams sofreu uma entorse no joelho na terça-feira, durante a primeira rodada de Wimbledon, segundo um comunicado de sua representante divulgado nesta quarta-feira (1º) pela imprensa britânica, o que gera dúvidas sobre sua participação no torneio de duplas, ao lado de sua irmã Venus.

A ex-número um do mundo, que aos 44 anos disputava sua primeira partida de simples em quase quatro anos, foi derrotada pela australiana Maya Joint.

Ao término do jogo, Williams não deu entrevistas. Os organizadores do torneio informaram que ela "não se encontrava em condições" de cumprir seus compromissos com a imprensa.

"Serena torceu um joelho no fim do primeiro set e, por esse motivo, foi dispensada de suas obrigações com a imprensa", explicou Jill Smoller, representante da americana, em comunicado citado pelo jornal britânico The Times, que acrescenta que a lesão seria no joelho direito.

"Ela conseguiu deixar as instalações na noite de terça-feira sem ajuda e está fazendo todo o possível para estar pronta para jogar nas duplas mais adiante nesta semana", acrescentou a representante.

Em uma declaração distribuída à imprensa pela organização do torneio, em vez da habitual coletiva pós-jogo, a vencedora de 23 títulos de Grand Slam afirmou que achou "fantástico voltar a Wimbledon".

"Eu não esperava. A atmosfera foi fantástica, assim como a minha saída de quadra. Eu aproveitei demais; estava com saudade e desfrutei deste momento mais do que nunca", acrescentou.

Serena e sua irmã Venus Williams, de 46 anos, receberam um convite para disputar o torneio de duplas de Wimbledon, que começa na quinta-feira (2).